Boldi e l'amore per gli animali su Canale 5

Nato da un soggetto cinematografico di Massimo Boldi, Gianluca Bomprezzi e Paolo Costella, "Natale a 4 zampe" è il primo "telepanettone", prossimamente su Canale 5. "Per me è stato un 'sacrificio' non essere al cinema quest'anno, - ha detto Boldi - ma l'idea di Mediaset di spostarci in tv mi è piaciuta subito e spero che il film possa diventare una serie con storie che puntino sull'amore per la famiglia e gli animali che ne fanno parte".

Sara (Lucrezia Piaggio) e Luca (Andrea Montovoli) sono due giovani fidanzati con il sogno di aprire un “albergo a 4 zampe”, una struttura a cinque stelle destinata ad ospitare gli animali nel massimo del confort e delle cure insieme ai loro padroni. Purtroppo tutte le loro richieste di finanziamento agli istituti bancari sono vane perché nessuno crede nel loro progetto finché non incontrano Antonio (Biagio Izzo), un direttore di una banca molto affezionato alla sua cagnolina Sophie che decide di finanziare l’idea dei ragazzi.



Per dare le garanzie necessarie a far partire l’operazione si incontrano in banca per la prima volta i genitori di Sara, Lorenzo (Massimo Boldi) e Liliana (Paola Tiziana Cruciani), e quelli di Luca, Michele (Maurizio Mattioli) e Monica (Cinzia Mascoli), l’impatto non è tra i più cordiali ed accende una immediata rivalità tra i due padri che, nonostante le madri ed i figli tentino di calmare gli animi, pur rimanendo scettici per quell’idea alla fine firmano insieme alle mogli...