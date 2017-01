Benigno: "Dopo i successi ho perso l'amore"

foto Da video Correlati SERENO E DETERMINATO 08:57 - E' uno dei volti più amati della tv (da "La Piovra" a "La fattoria") e del cinema dove è entrato grazie al film cult di Marco Risi "Mery per sempre" del 1989. Francesco Benigno ha però confessato a Barbara d'Urso, durante "Pomeriggio Cinque", di aver perso l'amore di Sonia per "situazioni difficili legati a fatti lavorativi". L'attore e la compagna si sono lasciati dopo 19 anni di relazione. - E' uno dei volti più amati della tv (da "" a "") e del cinema dove è entrato grazie al film cult di Marco Risi "" del 1989.ha però confessato a, durante "", di aver perso l'amore di Sonia per "situazioni difficili legati a fatti lavorativi". L'attore e la compagna si sono lasciati dopo 19 anni di relazione.

"Ho incontrato Sonia nel 1993 - racconta l'attore -. Poi abbiamo avuto Manuel, ragazzo straordinario che raggiungerà la Laurea facilmente, grazie alla mamma. Ci siamo lasciati qualche mese prima del 19esimo anniversario. La amo, ho reagito male i primi tre mesi dopo la separazione. Ci siamo lasciati per un insieme di situazioni legate a fatti lavorativi che ci hanno fatto stancare e spero col tempo possiamo rimanere buoni amici. La nostra priorità rimane quella di crescere nostro figlio e di conservare nel nostro cuore l'amore che c'è stato".



"Sonia è una donna che ha lottato insieme a me - conclude - e mi ha amato tanto, mi ha rispettato come io ho rispettato lei perché ha sopportato le fatiche di questo decennio dove io ho avuto molte difficoltà per l'accanimento nei miei confronti per il lavoro".



Francesco presto realizzerà il primo film da regista. Una pellicola che racconterà la sua storia: "Dal provino di Marco Risi fino ad oggi. Racconto tutta la mia vita per un messaggio di speranza e riscatto sociale".