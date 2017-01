A "Supercinema" Zalone e De Luigi

foto LaPresse 14:43 - Torna venerdì 23 novembre, in seconda serata su Canale 5, "Supercinema", il rotocalco di informazione cinematografica realizzato da News Mediaset e curato da Antonello Sarno. Tra i protagonista di questa puntata Asia Argento, tra poco sugli schermi con "Dracula 3D", Checco Zalone, Paolo Villaggio e Fabio De Luigi. - Torna venerdì 23 novembre, in seconda serata su Canale 5, "Supercinema", il rotocalco di informazione cinematografica realizzato da News Mediaset e curato da Antonello Sarno. Tra i protagonista di questa puntata Asia Argento, tra poco sugli schermi con "Dracula 3D", Checco Zalone, Paolo Villaggio e Fabio De Luigi.

Ecco alcune anticipazioni:



• Checco Zalone scherza sui comici in politica: "Se gli spettatori dei miei 2 film si riunissero in un partito, sarebbe il primo in Italia. Per questo vi dico non votatemi!".



• Asia Argento scherza sulle sue paure: "Sono stata concepita durante le riprese di Profondo Rosso. Sono nata mentre papà Dario girava Suspiria... Di cosa devo aver paura? L’unica cosa che mi terrorizza davvero sono le cavallette".



• Paolo Villaggio, alla vigilia dei suoi 80 anni, racconta la sua lunga carriera e afferma: "Una volta, dire come Fantozzi che una cosa era una cagata pazzesca era un modo per disprezzarla. Oggi è diventato un complimento".



• Fabio De Luigi al cinema con Il peggior Natale della mia vita: "Il mio Natale più brutto è stato quello in cui ho scoperto che Babbo Natale non esisteva…l’anno scorso...".