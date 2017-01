Hugh Laurie Barbanera per "Crossbones"

foto Ufficio stampa Correlati ARTISTA POLIEDRICO 13:51 - Buone notizie per i fan di Hugh Laurie. Il celebre Dottor House - dopo aver detto addio al legal drama - potrebbe infatti tornare in tv nei panni del pirata Barbanera. A quanto riporta l'Hollywood Reporter, l'attore avrebbe infatti aperto le trattative per il ruolo di protagonista in "Crossbones". La nuova serie tv della Nbc, ambientata nel 1715, racconterà il potere del pirata sull'isola di New Providence, nelle Bahamas. - Buone notizie per i fan di. Il celebre Dottor House - dopo aver detto addio al legal drama - potrebbe infatti tornare in tv. A quanto riporta l'Hollywood Reporter, l'attore avrebbe infatti aperto le trattative per il ruolo di protagonista in "". La nuova serie tv della Nbc, ambientata nel 1715, racconterà il potere del pirata sull'isola di New Providence, nelle Bahamas.

Dopo l'addio a Dottor House, personaggio che gli ha regalato la fama mondiale, ora Hugh Laurie è pronto a tornare sul piccolo schermo nelle vesti del pirata Barbanera per "Crossbones". Per la prima stagione della serie la Nbc ha già ordinato 10 episodi.



"Crossbones" - creato da Neil Cross ("Luther") - è ambientato nel 1715 e racconta le avventure del celebre bucaniere Edward Teach e del suo potere sulla prima vera democrazia d'america: l'isola di New Providence, nelle Bahamas.



In parte baraccopoli, in parte paradiso degli assassini, l'isola è un posto unico al mondo e rappresenta una minaccia concreta per il crescente commercio internazionale. Proprio per porre fine al regno di Barbanera, sull'isola viene inviato Tom Lowe, un sicario professionista, che ha il compito di uccidere il pirata. Ma più il killer si addentra in questo microcosmo, più resterà impressionato dal carisma di Barbanera.