"U&D", Cristian regala anello a Tara

foto Ufficio stampa Correlati COPPIA DI CUORI 09:38 - L'amore nato negli studi di "Uomini e Donne" tra Tara e Cristian supera tutte le difficoltà. A nulla sono valse le dichiarazioni di una ragazza che sosteneva di aver passato momenti intimi con il bel tronista e le voci secondo cui la Gabrieletto sarebbe lesbica. Per il compleanno della bella bionda, infatti, è arrivato persino l'anello di fidanzamento. Dopo la convivenza arriverà anche il matrimonio? - L'amore nato negli studi di "" trasupera tutte le difficoltà. A nulla sono valse le dichiarazioni di una ragazza che sosteneva di aver passato momenti intimi con il bel tronista e le voci secondo cui la Gabrieletto sarebbe lesbica. Per il compleanno della bella bionda, infatti, è arrivato persino l'di fidanzamento. Dopo la convivenza arriverà anche il

"Certa gente farebbe di tutto per avere cinque minuti di popolarità", ha riposto Tara alla ragazza che denunciava momenti di passione con il suo uomo.



Quanto alle voci sulla sua omosessualità, aveva precisato: "Ma siete normali? Ma non avete niente altro da fare che rompere le palle a me? Io e Cristian stiamo benissimo, innamorati più che mai". E l'anello ne è la conferma.