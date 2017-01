Leighton Meester, che sexy dominatrice

foto Flaunt Magazine Correlati DARK E PROVOCANTE 09:33 - L'abbiamo conosciuta come Blair, la ragazza viziata e bon-ton di "Gossip Girl", ma ora Leighton Meester è cambiata e mette in mostra il suo lato più dark e provocante. Tacchi a spillo e caschetto corvino, l'attrice - al cinema dal 6 dicembre con "Scusa, mi piace tuo padre" - si cala nei panni di una dominatrice fetish, calpestando due uomini nudi e lasciandosi travolgere da un gioco lesbo-chic con una modella. - L'abbiamo conosciuta come Blair, la ragazza viziata e bon-ton di, ma oraè cambiata e mette in mostra il suo lato più dark e provocante., l'attrice - al cinema dal 6 dicembre con "Scusa, mi piace tuo padre" - si cala nei panni di, calpestando due uomini nudi econ una modella.

La Meester, diventata celebre grazie al personaggio di Blair Waldorf in "Gossip Girl", sarà anche nel cast di "Scusa, mi piace tuo padre", in uscita in Italia il prossimo 6 dicembre. Nel film veste i panni di Nina, un ragazza del New Jersy che inizia una tormentata storia d'amore con David (Hugh Laurie), un amico del padre molto più grande di lei.



Per "Flaunt" l'attrice ha deciso di portare alla luce il suo lato più dark. Armata di frustino e abiti in pelle, l'attrice si trasforma in una dominatrice fetish, tenendo a bada due uomini nudi e calpestandoli con un tacco 12. Ma il suo fascino non lascia indifferenti neanche le donne e Leighton alla fine regala un siparietto lesbo-chic con una modella, che le insinua maliziosa la mano nella generosa scollatura.