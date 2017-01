Tommy Vee: "Gf grazie, ma non ti devo niente"

foto Visto Correlati QUANDO ERA NELLA CASA 11:54 - Nel 2004, alla quarta edizione del "Grande Fratello", è stato uno dei protagonisti indiscussi del reality grazie anche alla storia con la bella Carolina Marconi. A otto anni di distanza Tommaso Vianello, per tutti Tommy Vee, racconta a "Visto" cosa gli resta di quell'esperienza e assicura: "Grazie Gf, ma io non ti devo niente". - Nel 2004, alla quarta edizione del "", è stato uno dei protagonisti indiscussi del reality grazie anche alla storia con la bella Carolina Marconi. A otto anni di distanza Tommaso Vianello, per tutti, racconta a "" cosa gli resta di quell'esperienza e assicura: "Grazie Gf, ma io non ti devo niente".

"Se oggi sono ancora famoso nel mondo della musica - spiega - il merito non è dei 99 giorni da inquilino, bensì dell'impegno che ho messo nel mio lavoro".



Certo, quella nella Casa più spiata d'Italia è stata un'esperienza unica: "Essendo una persona molto riservata alcuni aspetti della popolarità mi hanno imbarazzato e messo in difficoltà. Il Gf comunque ti dà tanta visibilità, la difficoltà è stata far capire a chi mi apprezzava come persona che facevo anche un lavoro".



Per Tommy Vee "è andata bene perché ero già trentenne, non più un ragazzino disposto a tutto pur di raggiungere la popolarità". Adesso è fidanzato ("ma di lei non parlo") e sui reality ha una sua opinione: "E' una formula stanca, che ha perso fascino. Ormai mancano certi personaggi interessanti dei primi tempi".