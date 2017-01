"Provato per voi", i sogni estremi arrivano in tv

foto Ufficio Stampa Mediaset 09:12 - A "Provato per voi", il nuovo show comico in onda prossimamnte su Italia 1, Paolo Casiraghi, Omar Fantini e Gianluca "Scintilla" Fubelli si mettono in gioco per realizzare i desideri "estremi" dei telespettatori. In chiave comica, il trio di conduttori vivrà sulla propria pelle esperienze border-line, sperimentando tutto quello che la gente comune sogna di fare ma a cui rinuncia per paura, titubanza o mancanza di mezzi. - A "", il nuovo show comico in onda prossimamnte su Italia 1,si mettono in gioco per. In chiave comica, il trio di conduttorivivrà sulla propria pelle esperienze border-line, sperimentando tutto quello che la gente comune sogna di fare ma a cui rinuncia per paura, titubanza o mancanza di mezzi.

La struttura dello show prevede un'alternanza di momenti in studio e di rvm, in cui i tre conduttori si cimentano in prove divertenti, estreme o imbarazzanti che per pigrizia, timore o mancanza di mezzi, il pubblico a casa non ha mai osato sperimentare.



Le prove possono essere anche corali e coinvolgere tutti e tre i conduttori che si sfidano tra loro: colui che risulta il peggiore diventa automaticamente il protagonista della prova successiva.



Ospiti in studio il comico Andrea Pucci, cavia per implantologia dei capelli; il pugile Clemente Russo, che si esibisce in una performance hip hop e la campionessa di judo Rosalba Forciniti che con grande disinvoltura si mette alla guida di un grosso pullman con un percorso ad ostacoli.