Rocco Siffredi pronto per "XXX Factor"

foto Da video Correlati TALENT SHOW BOLLENTE 15:15 - La mania dei talent ha contagiato anche il re dell'hard Rocco Siffredi che, sulla sua pagina Facebook, annuncia il suo nuovo show "XXX - Factor", una versione vietata ai minori del famoso format. Al suo fianco la sosia super-hot di Arisa, con tanto di occhiali e décolleté in bella vista. "Ve la ricordate? Lì faceva parte della vostra giuria, quella con gli occhialini" commenta Siffredi, descrivendo poi i diversi "fattori" della ragazza. - La mania dei talent ha contagiato anche il re dell'hardche, sulla sua pagina Facebook, annuncia il suo nuovo show", unadel famoso format. Al suo fianco, con tanto di occhiali e décolleté in bella vista. "Ve la ricordate? Lì faceva parte della vostra giuria, quella con gli occhialini" commenta Siffredi, descrivendo poi i diversi "fattori" della ragazza.

La somiglianza tra l'attrice e Arisa è impressionante, anche se il pornodivo ci tiene a sottolineare le differenze tra la sosia e l'originale. "La vostra cantante giurista aveva delle tette così?? Mmm - commenta - non me lo ricordo. Aveva un sedere così? Non me lo ricordo. Ma soprattutto guardate che gambe!".



Certo sul fronte talento le divergenze sono ancora più profonde e non si può certo sperare che la "versione hot" di Arisa abbia un'ugola d'oro. Ma Rocco accetta comunque la sfida e promette: "Ve la faccio cantare io".