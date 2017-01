Maya: "La valigia dei miei sogni"

foto Ufficio Stampa Mediaset 10:39 - In tutte le edicole è arrivato "La valigia dei miei sogni" è il diario di Maya prima di arrivare a Roma e incontrare la famiglia Cesaroni. E' la raccolta delle emozioni, le paure e le aspettative di una giovane principessa che pensava di sapere cosa fosse la vita, cosa fosse l’amore, cosa fosse la felicità e invece non le aveva mai incontrate. - In tutte le edicole è arrivato "La valigia dei miei sogni" è il diario di Maya prima di arrivare a Roma e incontrare la famiglia Cesaroni. E' la raccolta delle emozioni, le paure e le aspettative di una giovane principessa che pensava di sapere cosa fosse la vita, cosa fosse l’amore, cosa fosse la felicità e invece non le aveva mai incontrate.

"Cosa succede quando ci si rende conto di aver riposto per troppi anni i nostri sogni in una scatola di latta?" E' la domanda a cui si trova di fronte Maya alla vigilia del suo ventunesimo compleanno, il più importante, quello in cui diventerà per tutti una principessa.



La giovane protagonista de I Cesaroni attraverso la preparazione del suo compleanno, i cambiamenti che si prospettano nella sua vita e un viaggio inaspettato a Parigi, capirà che i suoi reali desideri sono diversi da quelli che i suoi genitori hanno da sempre voluto per lei.



Le pagine del suo diario e le emozioni che vive la porteranno a maturare l’idea che per trovare la sua vera identità ha bisogno di allontanarsi dal suo regno. Il desiderio di andare a Roma sarà la fine, quasi inaspettata, di una lunga ricerca che la ragazza fa dentro se stessa e attraverso il mondo che la circonda. Maya, infatti, non sa ancora che la vita è fatta di coincidenze e che le cose non accadono per caso. E che il ragazzo malinconico con la sciarpa e la chitarra seduto in quel bistrò parigino non è un semplice passante, ma un segno del destino che presto le cambierà la vita. Più di quello che lei stessa può immaginare.