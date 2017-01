Salem: "Puntiamo a un evento con Morandi"

foto Ufficio Stampa Mediaset 15:57 - Alessandro Salem, direttore generale dei contenuti Mediaset, a Il Giornale rivela: "Puntiamo a un evento con Morandi il prossimo autunno. "E' una strada che vogliamo continuare" quella degli one man show "anche con grandi personaggi poliedrici come Claudio Bisio. Avremo la tournée di Aldo Giovanni e Giacomo. E ci piacerebbe continuare la serie con altri comici di primo piano". E a "Le Iene" con Ilary Blasi potrebbe esserci Teo Mammucari. , direttore generale dei contenuti Mediaset, a Il Giornale rivela: "Puntiamo a un evento con Morandi il prossimo autunno. "E' una strada che vogliamo continuare" quella degli one man show "anche con grandi personaggi poliedrici come. Avremo la tournée di. E ci piacerebbe continuare la serie con altri comici di primo piano". E a" conpotrebbe esserci

In materia di comici il nuovo "Zelig" sarà "a gennaio, in un teatro tenda con Teresa Mannino e il Mago Forrest. Ci saranno star riconosciute e nuovi innesti".



Nessun cambiamento per l'acces di Canale 5, saldamente presidiato da "Striscia La Notizia", visto che a proposito di eventuali interventi sulla fascia Salem afferma "non crediamo alla fantascienza" e quanto ad un'altra colonna dell'emittente, "La Scimmià sarà innestata in 'Amici' di Maria De Filippi, che parte sabato".



Il tutto al servizio di un trend che per Salem è decisamente positivo. "Mediaset va bene. Non benino, proprio bene", assicura Salem ed entra nel dettaglio: "In prima serata Canale 5 è nettamente la prima Rete italiana sul target commerciale con il 20 per cento di share e un notevole vantaggio sulla rete concorrente. Sempre in prime time, le reti Mediaset totalizzano il 40 per cento degli ascolti con ampio vantaggio sulla quota Rai. Questi risultati ripagano un'attenzione accuratissima sui contenuti originali, fiction, intrattenimento, informazione", insomma "quando l'economia ripartirà saremo pronti a sfruttare il nostro posizionamento di azienda leader".