Accuse di pedofilia sulla voce di Elmo

Scandalo pedofilia nel cast dei "Muppet", il popolare programma per bambini della Pbs. L'attore che dà la voce a Elmo si è infatti dimesso sulla scia di nuove accuse di molestie sessuali su minori. La settimana scorsa un uomo aveva accusato Kevin Clash di avere avuto rapporti sessuali con lui mentre era ancora adolescente. L'uomo aveva poi ritrattato, ma ieri un altro giovane è sceso in campo e stavolta ha fatto causa.

"La missione di Sesame Street è di usare il potere educativo dei media per aiutare i bambini di tutto il mondo a raggiungere il massimo del loro potenziale. Kevin Clash ci ha aiutato a farlo per 28 anni e nessuno, lui prima di tutto, vuole che fatti esterni ci distraggano dai nostri obiettivi" ha indicato il programma in un comunicato che definisce "la controversia sulla vita privata" di Kevin "una distrazione che nessuno di noi vuole".



I Muppet avevano goduto un momento di celebrità globale quando, durante uno dei dibattiti presidenziali con il presidente Barack Obama, il candidato repubblicano Mitt Romney aveva minacciato la Pbs di tagli al bilancio usandone come simbolo il canarino gigante Big Bird.



Elmo continuerà comunque a comparire nel programma anche senza Clash: Sesame Street ha rivelato che negli ultimi tempi erano stati addestrati alcuni sostituti e negli ultimi giorni alcuni di loro hanno preso il suo posto.