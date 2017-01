Stefano: "La tv mi ha allontanato dall'amore"

foto LaPresse Correlati IL TRIONFO

A CUORE APERTO 08:30 - Stefano Scarpa è l'uomo bandiera che ha vinto "Italia's Got Talent 2012". A qualche mese dal trionfo nello show di Canale 5, Stefano si è confessato a "Pomeriggio Cinque" perché a causa delle numerose serate è stato lontano dalla ragazza Melissa, suo malgrado. Tante ragazze hanno tentato di stregare Stefano, tentivi respinti al mittente. Così l'uomo bandiera ha chiesto scusa in diretta alla sua compagna, promettendole di essere più presente.

"La mia vita è cambiata in meglio - ha spiegato a Barbara d'Urso - e faccio l'acrobata. Girò l'Italia con i miei spettacoli e mi diverto tanto perché sono sempre a contatto con la gente e li faccio ridere. Per me è molto importante visti i problemi che ci sono al giorno d'oggi".



Stefano è fidanzato da sei anni con Melissa ma proprio allo scadere dell'anniversario, il 19 luglio, lui non era al fianco della sua ragazza perché impegnato in una serata. "Non ero con lei a festeggiare - ha raccontato - lei ha il suo lavoro in un'agenzia di assicurazione e non mi poteva seguire dappertutto. Melissa si è arrabbiata e non ha tutti i torti e volevo chiederle scusa". E così è stato, in collegamento audio e video è apparsa Melissa che si è sciolta sentendo il suo ragazzo sincero che le ha promesso che sarebbe stato più presente.