Harnois: "Porno per scaldare l'atmosfera"

Elisabeth Harnois ha preso molto seriamente il ruolo del detective Morgan Brody in CSI e, per interpretarlo al meglio, ha assistito addirittura ad una autopsia. "Sono andata nell'ufficio del medico legale di Las Vegas e sono stata testimone di una vera autopsia! - confessa a "Maxim" - E' importante per me capire davvero questo tipo di lavoro e il ruolo che devo interpretare. Volevo essere sicura di non apparire shockata in video, così sono andata ad assistere dal vero".



Una volta fuori dal set, però, Elisabeth sa come divertirsi e andare subito al sodo con gli uomini (e non solo). Su "Maxim" l'attrice si lascia infatti andare a confessione piccanti, svelando la sua passione per le donne e la pornografia.



"Per scaldare l'atmosfera non disdegno il porno - svela l'attrice, che poi aggiunge - Posso essere attratta dall'uomo tutto muscoli, ma anche gli androgeni hanno il loro fascino. Inoltre trovo che alcune donne siano molto sexy, come Alyssa Milano. Ho lavorato con lei suo set della serie tv "Streghe" e avevamo una scena in cui doveva catturarmi. Mi ha praticamente afferrata per le tette".