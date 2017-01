Sara Zanier: "Lascio Centovetrine"

foto DiPiù Tv Correlati STAR DELLE SOAP 10:30 - Sta per vivere il Natale più bello della sua vita. Sara Zanier, l'attrice che in "Centovetrine" - in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 - veste i panni di Serena Bassani, sta per diventare mamma. Di una femminuccia che si chiamerà Sole. A "DiPiùTv" l'attrice annuncia l'addio alle scene: "Lascio la soap, adesso voglio fare la mamma". - Sta per vivere il Natale più bello della sua vita., l'attrice che in "" - in onda sudal lunedì al venerdì alle 14.10 - veste i panni di Serena Bassani, sta per diventare mamma. Di una femminuccia che si chiamerà Sole. A "" l'attrice annuncia l'addio alle scene: "Lascio la soap, adesso voglio fare la mamma".

Nel 2007 era una delle "Letterine" di Gerry Scotti, e quando un autore cercava nuovi volti per un film si è buttata a capofitto. Studiando recitazione. Da allora la Zanier non si è mai fermata e si è fatta conoscere soprattutto per il suo ruolo a "Centovetrine".



Galeotto è stato proprio quel set, dove due anni fa ha conosciuto Samuele Sbrighi (lui era il poliziotto Giacomo Romani) e da allora i due non si sono più lasciati. Adesso che darà alla luce la sua prima figlia, Sara annuncia l'addio alla soap: "Dopo quattro anni sono chiamata a un lavoro più impegnativo, quello di mamma. Voglio pensare solo alla mia bambina.



Ad agosto ho girato la mia ultima puntata che i telespettatori vedranno in tv nella primavera del 2013. Se dopo la maternità non troverò altri ruoli cambierò lavoro".