Vito e Sabrina, profumo di fiori d'arancio

Sembrava un amore destinato a finire quello tra Vito e Sabrina, entrambi concorrenti del Gf 12 e invece no. Ospite nello studio di Pomeriggio Cinque, a sette mesi di distanza dalla fine del reality, la coppia apparsa più affiatata che mai e sembra che nell'aria ci sia profumo di fiori d'arancio. Incitato da Barbara D'Urso, infatti, il tarantino si è sbilanciato ammettendo: "Molto probabilmente succederà in futuro".

Una passione travolgente e tormentata quella nata tra Sabrina e Vito all'interno della Casa. Se per la vincitrice, infatti, la scintilla è scoccata quasi subito, per il tarantino invece c'è voluto più tempo per innamorarsi.



Ora che Vito si è trasferito a Roma, anche se ancora non convivono ufficialmente, i due passano molto tempo insieme. "Io mi sono trasferito a Roma, lei ci ha sempre abitato - dice Vito - Ma passiamo molto tempo insieme a casa mia. Facciamo i fidanzatini".



E per il compleanno di Sabrina è spuntato anche uno smeraldo, che potrebbe preludere a qualcosa di più "impegnativo". Punzecchiato da Barbara D'Urso, che suggerisce di incastonare la pietra su un anello, Vito si sbilancia sulla questione matrimonio: "Questo prevede un altro tipo di cosa che magari succederà, anzi molto probabilmente succederà in futuro".