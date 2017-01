Kristen Stewart: "Volevo qualcosa in bocca"

foto Splash News Correlati SOTTO I PIZZI... NIENTE 11:26 - Kristen Stewart, ospite del talk show di Conan O'Brien, ha confessato di aver eliminato il fumo. Non è stato troppo difficile, ritiene l'attrice, perché non è una vera fumatrice, ma la sua era la necessità di tenere "qualcosa in bocca". Kristen ha parlato della sua fissazione orale e della decisione di abbandonare la brutta abitudine, non rendendosi conto di aver fatto una gaffe. , ospite del talk show di, ha confessato di aver eliminato il fumo. Non è stato troppo difficile, ritiene l'attrice, perché non è una vera fumatrice, ma la sua era la necessità di tenere "qualcosa in bocca". Kristen ha parlato della sua fissazione orale e della decisione di abbandonare la brutta abitudine, non rendendosi conto di aver fatto una gaffe.

"Sono stato un po' un'imbrogliona, una fumatrice circostanziale - ha ammesso - non sento di essere dipendente dalla nicotina. Volevo solo qualcosa in bocca". Di certo la stella della saga di 'Twilight' sa come tenere accesi i riflettori su di sé, fornendo armi in abbondanza ai suoi detrattori: dopo aver fatto la battuta fornendo un bel gioco di parole sessuale a chi è pronto a fare ironia su di lei, un'imbarazzata Kristen si è rivolta a O'Brien chiedendogli "Perché l'ho fatto?". "Non lo so, ma sono contento per internet che tu lo abbia fatto", ha risposto il conduttore prendendola in giro.



L'attrice era ospite del talk show 'Conan' per promuovere il capitolo finale della saga, 'Breaking Dawn Parte 2' che è uscito nelle sale italiane mercoledì 14 novembre e , come prevedibile, ha incassato 341milioni di dollari solo in America. Nell'intervista, Kristen ha accuratamente evitato di parlare del suo rapporto con il coprotagonista e di nuovo fidanzato Robert Pattinson. Ma ha parlato delle scene di sesso e dell'imbarazzo che prova a rivedersi nell'obiettivo della telecamera vicina al viso. "Oh, è bello vedere il tuo riflesso mentre fai facce 'sexy'... - ha scherzato - è assolutamente assurdo in realtà, vorrei spararmi".