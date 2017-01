Il premio Oscar Jamie Foxx ospite del "SNL"

foto Getty Correlati RIHANNA STAR DI "SNL" 10:44 - Il palco del "Saturday Night Live" si prepara ad accogliere un ospite molto speciale. Il premio Oscar Jamie Foxx sarà infatti il presentatore-mattatore della puntata dell'8 dicembre per promuovere il suo ultimo film "Django Unchained", in uscita nelle sale americane a Natale. Al suo fianco sul palco il cantante R&B Ne-Yo. Si tratta di un ritorno per Foxx, che era già stato ospite dello show della NBC nel 2000. - Il palco del "" si prepara ad accogliere un ospite molto speciale.sarà infatti ilper promuovere il suo ultimo film "Django Unchained", in uscita nelle sale americane a Natale. Al suo fianco sul palco. Si tratta di un ritorno per Foxx, che era già stato ospite dello show della NBC nel 2000.

L'attore, 44 anni, è celebre soprattutto per la magistrale interpretazione di Ray Charles in "Ray", ruolo che gli valse l'Oscar come miglior attore nel 2005. Foxx sarà di nuovo sul grande schermo con "Django Unchained" di Quentin Tarantino, in uscita in Italia il prossimo gennaio. Nel film interpreta uno schiavo che, dopo essere stato liberato da un cacciatore di taglie (Christoph Waltz), si troverà ad affrontare uno spietato latifondista (Leonardo DiCaprio) per liberare la sua amata.