Ella Henderson fuori da "X Factor UK"

foto Da video Correlati L'ULTIMA ESIBIZIONE 10:05 - Colpo di scena a "X Factor UK" la superfavorita alla vittoria Ella Henderson ha perso allo scontro finale con un altro dei cantanti più amati dello show James Arthur. Ella ha spaccato la giuria in due (decisivo il voto contrario del giudice Gary Barlow) così si è fatto riferimento alla classifica generale del televoto ha premiato James. Sbigottito il produttore Simon Cowell che dagli Usa commenta su Twitter: "Ella fuori? Da non crederci". - Colpo di scena a "" la superfavorita alla vittoriaha perso allo scontro finale con un altro dei cantanti più amati dello show. Ella ha spaccato la giuria in due (decisivo il voto contrario del giudice) così si è fatto riferimento alla classifica generale del televoto ha premiato James. Sbigottito il produttoreche dagli Usa commenta su Twitter: "Ella fuori? Da non crederci".

Nessuno si sarebbe mai aspettato che allo scontro arrivassero due dei ragazzi più talentuosi dello show di quest'anno. Si è mobilitata anche la vincitrice Leona Lewis che sul Web ha espresso il suo rammarico per una decisione così ingiusta. Entrambi hanno sempre avuto riconoscimenti e apprezzamenti da parte dei quattro giudici. Per convincere i giurati Ella ha cantato "If You're Not the One" di Daniel Bedingfield mentre Arthur il brano di Alicia Keys "Fallin".



Nicole Scherzinger (mentore di Arthur) ha votato per eliminare la Henderson, così ha fatto Tulisa Contostavlos (mentore di Ella) eliminando Arthur. Dunque decisivi i voti di Louis Walsh che ha voluto eliminare Arthur e il 'cattivo' Gary Barlow ha indicato Ella per l'eliminazione. Con una giuria così spaccata. A quel punto si è fatto riferimento alla classifica generale del televoto che ha visto Ella perdente, in quanto la meno gradita.



Insomma proteste sul Web e sconcerto da parte dei telespettatori che proprio non si spiegano questa eliminazione a sorpresa. Ma già circola voce che alla 16enne di talento, da più parti paragonata ad Adele, sia già pronto un contratto discografico. E di sicuro Simon Cowell, il papà dello show, non si lascerà scappare Ella, seguendola passo passo nelle sue mosse discografiche future.