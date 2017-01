La cantante lirica Claudia vince The Winner Is...

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LA COMMOZIONE DI CLAUDIA

09:57 - Portare a casa diversi milioni di euro o credere nel talento e sfidare la sorte. "The Winner Is..." il nuovo show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti ha presentato una carrellata di cantanti che non solo hanno mostrato le loro capacità ma hanno emozionato con le loro storie. La vincitrice della prima puntata è stata la procace Claudia Donato, cantante lirica che ha convinto i 101 giurati. Buon esordio con 4.394.000 di telespettatori.

Lo show si è aggiudicato anche la prima serata sul target commerciale con una share del 19.55%. Ottimo esordio anche su Twitter, dove "The Winner Is..." è stato l'unico programma di intrattenimento nei trend toping di ieri sera.



Claudia è stata indecisa sino all'ultimo se portare a casa i soldi, i genitori (in collegamento da una casetta esterna allo studio) hanno tentato in tutti i modi di persuaderla a continuare la sua sfida contro la giovanissima Simona. Alla fine entrambe le ragazze hanno rifiutato i soldi per affidarsi al giudizio dei 101 votanti in studio, capitanati da Rudy Zerbi. Alla fine l'ha spuntata la cantante lirica che ha proposto durante la serata metà performance con un classico del repertorio d'opera e una canzone pop ma difficile da cantare. come ad esempio Mina.



Dunque la vincitrice della prima puntata, grazie al supporto della casa discografica Universal, ha debuttato su iTunes con il mix "Amami Alfredo/ Volami nel cuore", uno dei brani presentati in puntata, mentre concorrerà alla quarta puntata tra i finalisti per aggiudicarsi il premio finale di 150mila euro.



Tra i personaggi più curiosi della prima puntata le frizzanti Claudia e Rosemary, madre e sorella come due gocce d'acqua. Le due, vestite con due miniabiti color oro, non hanno fatto mistero di non aver bisogno di soldi e perciò hanno rifiutato dieci mila euro senza batter ciglio, ma sono state bocciate e rispedite a casa dai 101 giurati.

Andrea Conti