foto LaPresse

18:33

- Sabato 17 novembre 2012, alle 15.30 nuovo appuntamento con "Verissimo", condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin. Con lei, in studio, ci saranno Alvin, Jonathan, Daniele Bossari, Francesca Valla e il giovane chef Andrea. Tra gli ospiti di questa settimana: Gerry Scotti al debutto con il suo nuovo programma " The Winner is ".