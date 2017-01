"U&D", Eleonora scarica Diego

foto Da video Correlati L'ADDIO

IL TRONISTA REAGISCE 12:05 - Alla fine ha deciso che l'aitante napoletano Diego non le interessa. La bionda e riccia corteggiatrice Eleonora aveva abbandonato "Uomini e Donne" perché aveva capito che il tronista non le piaceva, salvo poi ripensarci. Ma dopo una breve frequentazione è tornata ancora su suoi passi e lo ha scaricato. Non si è presentata all'esterna e invece ha accettato di uscire con il "rivale" Eugenio.

E pensare che Diego la aspettava, elegantissimo, su una Limousine. Ma poco dopo gli viene comunicato che l'esterna "non s'ha da fare", perché Eleonora ha deciso di declinare l'invito. Il tronista non la prende bene e la definisce una "ragazzina". In realtà si consola subito con la bella Martina, che lo accoglie su un tappeto di fiori e tra i due scocca il secondo bacio.



Su Diego piovono numerose critiche, Tina Cipollari in primis, l'unica a difenderlo è Maria De Filippi, mentre Eleonora non nasconde che ora le interessa Eugenio e che se lui tornasse a baciare Francesca le darebbe parecchio fastidio. Intanto i due vanno fuori in esterna, e tra una pattinata sul ghiaccio e una chiacchierata, Eleonora gli confessa di averlo pensato. Forse si piacciono davvero.