Un addio-show per Stephanie Forrester

foto Da video Correlati PARTY A SORPRESA 13:55 - Per 25 anni Susan Flannery ha prestato voce e corpo alla matriarca di "Beautiful" Stephanie Forrester. E per dire addio all'attrice, che lascerà lo show negli episodi in onda in questi giorni negli Stati Uniti, la CBS ha organizzato una festa a sorpresa in grande stile. Accompagnata dal "marito" Eric (l'attore John McCook) la Flannery ha sfilato tra i corridoi del backstage, tra gli applausi e il calore del cast e della troupe. - Per 25 anniha prestato voce e corpo alla matriarca di ". E per dire, che lascerà lo show negli episodi in onda in questi giorni negli Stati Uniti, la CBS ha organizzato. Accompagnata dal "marito" Eric (l'attore John McCook) la Flannery ha sfilato tra i corridoi del backstage, tra gli applausi e il calore del cast e della troupe.

Dopo 25 anni di intrighi e tradimenti, la famiglia di "Beautiful" ha quindi deciso di sotterrare (temporaneamente s'intende) l'ascia di guerra per dire addio alla granitica Stephanie Forrester, che lascerà la soap negli episodi in onda negli Stati Uniti proprio in questi giorni.



Sulle note di "Who Loves You?" ("Chi ti ama?") dei Four Season, la Flannery ha sfilato nel backstage godendosi l'affetto di colleghi e supporter, prendendo parte ad un balletto hip-hop in suo onore, per finire poi la passerella tra sbandieratrici e stelle filanti.



Dopo il tormentato abbandono di Ridge (Ronn Moss), Beautiful perde così un altro protagonista storico, lasciando a Eric (John McCook) e Brooke (Katherine Kelly Lang) l'arduo compito di portare alta la bandiera della soap, in onda sulla CBS dal 1987.