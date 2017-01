Super-episodio per Glee, arrivano gli eroi

foto Afp Correlati NELLA GRANDE MELA 11:04 - Gli eroi dei fumetti invadono il cast di Glee. Nella puntata "Dynamic Duets" - in onda il prossimo 22 novembre - i protagonisti della serie si trasformano in eroi dei fumetti, per un episodio davvero "super". Entertainment Weekly svela in esclusiva la fantastica squadra formata da Tina (Jenna Ushkowitz) alias Asian Persuasion, Sam (Chord Overstreet) Blonde Chameleon e la conturbante Femme Fatale, ossia Kitty (Becca Tobin). - Gli eroi dei fumetti invadono il cast di. Nella puntata "Dynamic Duets" - in onda il prossimo 22 novembre - i protagonisti della serie si trasformano in eroi dei fumetti, per un episodio davvero "super".svela in esclusiva la fantastica squadra formata da Tina (Jenna Ushkowitz) alias, Sam (Chord Overstreet)e la conturbante, ossia Kitty (Becca Tobin).

Ma le sorprese non finiscono qui e, come nella migliore delle tradizioni, alcuni super-uomini agiscono in coppia. E' il caso di Ryder (Blake Jenner) e il "duro" Jake (Jacob Artist) che insieme formano i "Mega Stud". E poi ancora Blaine (Darren Criss), che spiega le ali e si trasforma in "Night Bird". Per le super-donne si schierano invece Brittany (Heather Morris), che indossa il mantello di "Huamn Brain", e Marley (Melissa Benoist) nei panni di "Woman Fierce". Entertainment Weekly pubblica in esclusiva le foto dei protagonisti, vestiti con sgargianti tutine aderenti e dotati di super-poteri.



Un episodio speciale pensato, forse, anche per risollevare la serie che negli ultimi tempi ha perso pubblico. Riusciranno i nostri eroi a salvare "Glee" dal calo di ascolti? Lo scopriremo nella prossima puntata.