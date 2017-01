Soldi o sogni? Parte "The winner is..."

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LA PRIMA PUNTATA 08:49 - Otto cantanti, sfide dirette: un solo vincitore. A ogni sfida un dubbio: prendi i soldi e rinunci alla gara o credi in te stesso e punti alla vittoria. Tutto questo a "The winner is..." che debutta sabato 17 novembre in prima serata su Canale 5. Al timone del programma c'è Gerry Scotti, affiancato da Rudy Zerbi, una sorta di presidente di giuria. - Otto cantanti, sfide dirette: un solo vincitore. A ogni sfida un dubbio: prendi i soldi e rinunci alla gara o credi in te stesso e punti alla vittoria. Tutto questo a "" che debutta sabato 17 novembre in prima serata su Canale 5. Al timone del programma c'è, affiancato da, una sorta di presidente di giuria.

E' un nuovissimo programma ideato da John De Mol, che poggia su due pilastri importanti del racconto televisivo: la capacità di cantare sapendolo far bene, insieme alla vita quotidiana e personale dei partecipanti al programma.



Non offre solo l'opportunità di vincere il programma e veder così riconosciuto platealmente il proprio talento, ma ad ogni prova regala sempre di più, la possibilità di fare del proprio talento un'utilità immediata, tangibile ed evidente: accettare dei soldi e rinunciare così a proseguire la gara, e questo prima di conoscere l’esito della giuria. Ogni concorrente gareggerà cantando su sfide dirette, uno contro l'altro.



Chi vince va avanti, chi perde esce di scena, come in tutte le gare. E' dunque un talent che permette ai suoi concorrenti di inseguire il loro sogno senza mai distaccarli dalla propria realtà quotidiana. Il bivio davanti al quale i concorrenti si troveranno ad ogni sfida sarà proprio quello di capire con coraggio e obiettività, se fermare da soli la loro corsa verso il traguardo uscendo autonomamente di scena ma muniti di una bella somma in denaro oppure rimettersi al giudizio dei 101 amanti del canto e della musica e correre si, il rischio di vincere ma anche evidentemente il rischio di terminare la corsa senza alcuna "soddisfazione".