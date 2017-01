Maria Mazza, sexy ritorno in tv

foto Olycom Correlati LA SHOWGIRL IERI E OGGI 10:47 - E' tornata in tv, nelle vesti di una sensualissima dottoressa, per affiancare Paolo Bonolis nel preserale di Canale 5 "Avanti un altro!". Maria Mazza si racconta a "Vero" tra vecchi amori (Francesco Totti) e sogni: "Mi piacerebbe tanto curare gli ascolti del Festival di Sanremo". - E' tornata in tv, nelle vesti di una sensualissima dottoressa, per affiancare Paolo Bonolis nel preserale di".si racconta a "" tra vecchi amori () e sogni: "Mi piacerebbe tanto curare gli ascolti del Festival di Sanremo".

"Sto vivendo un'esperienza unica con Bonolis - racconta - E' la prima volta che in tv non sono me stessa, ma interpreto un personaggio, proprio come a teatro. Ed è anche una ottima palestra per improvvisare con i concorrenti".



Tanti anni fa è stata la fidanzata di Francesco Totti: "Eravamo molto giovani, non abbiamo mai approfittato della nostra relazione per cercare visibilità, sono contenta che poi la storia è finita con la stessa discrezione con la quale è nata". Poi Maria svela un sogno nel cassetto: "Il Festival di Sanremo sarebbe un punto di arrivo, sarebbe davvero un sogno che si avvera".