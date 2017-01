Jaime Lee Kirchner, infermiera davvero hot

foto Esquire Correlati SERVIZIO BOLLENTE 09:48 - Si divide tra cinema e tv, ma è soprattutto grazie al ruolo di Sonia, nella serie medical "Mercy", che Jaime Lee Kirchner si è fatta conoscere. Ai tempi vestiva i panni di una infermiera corteggiatissima da un poliziotto. Giusto per rispolverare la memoria, l'attrice 31enne posa sexy per il magazine "Esquire" regalando immagini ammiccanti oltre a un topless che mette sempre più in evidenza la sua bellezza. - Si divide tra cinema e tv, ma è soprattutto grazie al ruolo di Sonia, nella serie medical "", chesi è fatta conoscere. Ai tempi vestiva i panni di una infermiera corteggiatissima da un poliziotto. Giusto per rispolverare la memoria, l'attrice 31enne posa sexy per il magazine "" regalando immagini ammiccanti oltre a unche mette sempre più in evidenza la sua bellezza.

Jaime è tornata in tv con un'altra serie, "The Mob Doctor", girata in corsia, in cui interpreta Olivia Watson e precendetemente è stata tra le star di "CSI: Crime Scene Investigation" in cui era la bella Angie.



Mentre della sua vita privata si sa poco. L'unica cosa che trapela è la straripante simpatia, che la Lee Kirchner trasmette anche nelle barzellette che ama raccontare. Bella e sorridente.