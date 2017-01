Francesca Cipriani: "Picchiata da Lele Mora"

foto Olycom Correlati BEACH TENNIS BOLLENTE 19:04 - "Presa a schiaffi" nel corso di una lite con Lele Mora a Milano. E' quanto ha raccontato alla polizia la soubrette Francesca Cipriani. L'ex gieffina ed ex Pupa era infatti a cena in un ristorante del centro e in quell'occasione avrebbe incontrato l'agente dei vip con il quale avrebbe poi avuto una discussione rapidamente degenerata. La Cipriani, trasportata in ambulanza al Policlinico, si è fatta medicare ma non ha ancora sporto formale denuncia. - "Presa a schiaffi" nel corso di una lite cona Milano. E' quanto ha raccontato alla polizia la soubrette. L'ex gieffina edera infatti a cena in un ristorante del centro e in quell'occasione avrebbe incontrato l'agente dei vip con il quale avrebbe poi avuto una discussione rapidamente degenerata. La Cipriani, trasportata in ambulanza al Policlinico, si è fatta medicare maha ancora sporto formale

Quando l'ex agente dei vip è uscito dal carcere, la Cipriani è stata una delle prime ad accorrere a casa sua, per fargli sentire la sua vicinanza. Ma, a quanto pare, il rapporto tra i due negli ultimi tempi si è incrinato. E se ancora non esiste una denuncia formale, l'avvocato Marco De Giorgio, che assiste la showgirl, assicura che sarà presentata appena l'ex Pupa lascerà l'ospedale.



"La mia assistita ha riportato echimosi al braccio sinistro e tumefazioni al viso, con conseguente perdita di sensibilità tattile e formicolio", racconta il legale. Alla Cipriani in ospedale è stato assegnato il codice giallo e subito dopo è stata sottoposta a due tac per i traumi riportati.