Anna Valle: "Vivo di libertà e passione"

foto Splash News Correlati RAFFINATA E VIVACE 10:25 - Regina della televisione, grazie anche a "Questo nostro amore" con Neri Marcorè, l'ex Miss Italia Anna Valle si confessa al settimanale F. Madre di Ginevra, che ha 4 anni e mezzo, e moglie dell'avvocato Ulisse, Anna si è trasferita a Vicenza per seguire il suo uomo. Ma non dimentica l'indipendenza: "Sono due le parole importanti per me: passione e libertà. Libertà intesa come possibilità di fare le mie scelte, sempre all'interno della coppia".

Anna ha appena finito di girare il film tv sulla storia del fondatore della Ignis Giovanni Borghi e uno su Barabba.



Per ora l'attrice è sul piccolo schermo con "Questo nostro amore", una storia intensa sul cocubinato. "Le coppie di fatto vivevano nell'angoscia di essere scoperte - spiega Anna - non si poteva abiatare assieme al di fuori del matrimonio Non c'era il divorzio". Il discorso poi si sposta sui diritti dei gay: "Il fatto che non abbiano gli stessi diritti delle coppie etero è una forma di discriminazione L'assurdità è che a tutt'oggi l'omosessualità è ancora un qualcosa da dichiarare".



Poi Anna parla della sua storia d'amore con Ulisse che fa l'avvocato: "La chimica è scattata subito, ma era trattenuta, da parte mia. Perché avevo appena chiusto una lunga storia d'amore con dolore. E quindi avevo la porta dell'amore chiusa. Prima di conoscere Ulisse avevo preventivato dentro di me di rimanere single per almeno tre anni. Poi è arrivato lui e i miei "piani" di solitudine si sono sgretolati. Riaprire la porta emotiva è stato difficile ma lui ci è riuscito in poco tempo".