L'Uomo Gatto si è suicidato

Dennis Avner, un veterano della Marina degli Stati Uniti, è stato trovato senza vita il 5 novembre nella sua casa a Tonopah, Nevada. L'uomo 54enne era noto come Uomo Gatto e si è sottoposto per anni a numerosi interventi di modifica del corpo per diventare simile a un felino. Il suo caso era stato analizzato nella trasmissione "Plastik - Ultrabellezza" condotto da Elena Santarelli su Italia 1 nel 2011.

Avner amava farsi chiamare con il nome indiano "Cat Stalking". Discendente dagli indiani d'America, Avner dopo aver parlato con un capo indigeno ha seguito la sua indicazione: "Seguire la via della tigre".



Ma forse l'ha fatto troppo alla lettera perché Dennis con una serie di operazioni si è fatto costruire le unghie lunghe, i baffi e i denti, ovviamente anche la pelle a strisce. Ancora non si sanno i motivi per cui l'uomo si sarebbe suicidato ma c'è chi afferma che la speculazione che è stata fatta nei suoi confronti sia stata troppo pressante, tale da avergli causato stress.



Shannon Larratt, ex direttore ed editore di BMEzine e amico di Avner, ha scritto in un post sul blog: "Era una persona meravigliosa e complessa, la sua vita era travagliata ma era molto intelligente".