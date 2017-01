Michelle Obama fan di "Downton Abbey"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati SERIE RIVELAZIONE 15:16 - Si è appassionata agli intrighi della serie tv "Downton Abbey" (in Italia trasmessa da Retequattro, le nuove puntate arriveranno in anteprima assoluta dal 2 dicembre) tanto che la first lady americana Michelle Obama ha chiesto ai dirigenti di Itv, l'emittente britannica che produce il dramma, di inviarle la terza serie prima della sua uscita ufficiale negli Usa. A riverlarlo è il "Sun". - Si è appassionata agli intrighi della serie tv "" (in Italia trasmessa da, le nuove puntate arriveranno in anteprima assoluta dal 2 dicembre) tanto che la first lady americanaha chiesto ai dirigenti di Itv, l'emittente britannica che produce il dramma, di inviarle la terza serie prima della sua uscita ufficiale negli Usa. A riverlarlo è il "Sun".

E pare che anche il presidente Barack Obama sia un fan della serie. Una fonte di Itv assicura infatti al tabloid inglese: "Sapevamo che agli Obama piaceva, ma quando un rappresentante della first lady si è messo in contatto chiedendoci la serie siamo rimasti molto sorpresi. Sono stati molto gentili e siamo stati contenti di mandare loro i dvd. Chiaramente speriamo che si tengano per sé le sorprese".



Hugh Bonneville e Elizabeth McGovern, gli attori che interpretano la parte del conte e della contessa di Grantham, erano stati invitati dal presidente ad una cena alla Casa Bianca con il primo ministro David Cameron a marzo.