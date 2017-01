Van Der Beek, quante "arie" sul set

foto Splash News 12:56 - E' stato l'idolo di una generazione di teenager come protagonista della serie "Dawson's Creek". Ma forse in molti avrebbe idealizzato meno James Van Der Beek se avessero saputo delle sue abitudini sul set. L'attore ha infatti confessato, intervenendo a un talk show australiano, che era abituato a lasciarsi andare a emissioni non proprio urbane e più adatte a una commedia pecoreccia di serie B che non al mite e idealista Dawson. - E' stato l'idolo di una generazione di teenager come protagonista della serie "Dawson's Creek". Ma forse in molti avrebbe idealizzato meno James Van Der Beek se avessero saputo delle sue abitudini sul set. L'attore ha infatti confessato, intervenendo a un talk show australiano, che era abituato a lasciarsi andare a emissioni non proprio urbane e più adatte a una commedia pecoreccia di serie B che non al mite e idealista Dawson.

Van Der Beek, al momento per il suo ultimo film "Don't Trust the B... in Apartment 23", ha ammesso candidamente di averlo fatto più volte ma, anche quando rumori o odori erano inequivocabili, di avere sempre negato.



L'attore ha anche confessato di non essere particolarmente affezionato al personaggio di Dawson, al punto che ha spiegato che avrebbe preferito essere ricordato come un vero "co....e" piuttosto che come Dawson.