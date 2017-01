"Scene da un matrimonio", torna Mengacci

foto Ufficio Stampa Mediaset 14:19 - Prima che in tv facessero la loro comparsa Wedding Planner e Factual per ogni occasione della vita, prima che sul web apparissero social network come Facebook e YouTube, gli sposi sul piccolo schermo erano patrimonio di un uomo solo: Davide Mengacci. "Scene da un Matrimonio", storico, saccheggiato ed imitato programma Anni 90, torna a raccontare gioie e affanni del giorno più bello con 4 puntate in onda dal 24 novembre alle 20.05 su Retequattro. - Prima che in tv facessero la loro comparsa Wedding Planner e Factual per ogni occasione della vita, prima che sul web apparissero social network come Facebook e YouTube, gli sposi sul piccolo schermo erano patrimonio di un uomo solo:. "", storico, saccheggiato ed imitato programma Anni 90, torna a raccontare gioie e affanni del giorno più bello con 4 puntate in onda dalalle 20.05 su

E' il 1990, infatti, quando le telecamere di "Scene" alzano il velo sul matrimonio mostrando come le coppie italiane si preparano al "fatidico sì". E quei momenti privati, che un tempo venivano testimoniati da fotografie o, per più tecnologici, da "filmini" (la cui visione era - ed è - vissuta come un supplizio da parenti ed amici), grazie alla televisione entrano nelle case degli italiani, rivelando da Nord a Sud un’infinità di colorite usanze ed abitudini.



Così come allora, ma con una formula rinnovata e una programmazione sperimentale, le "Nuove scene da un matrimonio" seguiranno alcuni futuri sposi nei giorni antecedenti alla cerimonia sino al momento della funzione religiosa, che si concluderà con il ricevimento e l’atteso taglio della torta. Davide Mengacci, con la stessa verve e bonaria ironia delle prime edizioni, tornerà a documentare questo rito antico, declinato oggi in chiave moderna e senza tralasciare usi e costumi del terzo Millennio, con quattro storie emblematiche e ricche di emozioni.