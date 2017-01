foto Olycom 09:12 - L'altro Parodi. Dopo Cristina e Benedetta, in tv arriva anche il fratello Roberto. Si occuperà di moto, nel programma "Riders' Cafè - E ti bastano 2 ruote" su Italia 2 dal 4 dicembre alle 23.20. "Dopo essere stato ingegnere e per vent'anni nella finanza, mi gioco questa carta. Le mie sorelle? Per me sono amiche, adesso parliamo di tv", racconta a "Tv Sorrisi e Canzoni" e avverte: "Non sono raccomandato". - L'altro. Dopo, inarriva anche il fratello. Si occuperà di moto, nel programma "" sudal 4 dicembre alle 23.20. "Dopo essere stato ingegnere e per vent'anni nella finanza, mi gioco questa carta. Le mie sorelle? Per me sono amiche, adesso parliamo di tv", racconta a "" e avverte: "Non sono raccomandato".

Un programma (dieci puntate) che racconta di moto, di persone, di viaggi e di stili di vita: "Con uno stile leggero e ironico, solo marginalmente dal punto di vista tecnico. Saranno emozioni vissute sulle due ruote, dal segmento ai rally".



Roberto sottolinea di non essere raccomandato: "Sono felice di arrivare a Mediaset senza raccomandazioni, quando sorelle e cognati se ne sono andati. E' un percorso fatto con le mie forze, sono stato chiamato da un dirigente che non sapevo essere mio fan".



Certo, le sorelle sono ingombranti: "Nelle interviste mi chiedono sempre di loro. Cristina è tedesca, lavora sodo fino a quando non porta a casa il risultato. Benedetta è dolcissima e premurosa, stracoccola Fabio (Caressa, giornalista sportivo di Sky). Se rinasco voglio essere lui".