"La Scimmia" torna in tv dentro ad "Amici"

foto Tgcom24 Correlati ASPETTANDO "AMICI"

TUTTO SU "LA SCIMMIA" 12:26 - Sabato 24 novembre alle 14.10 su Canale 5 riaprono i La Scimmia". Il progetto attivo sul web, ideato da - Sabato 24 novembre alle 14.10 su Canale 5 riaprono i battenti della scuola del talento di "Amici ". Nella scuola quest'anno si apre una finestra dedicata a "". Il progetto attivo sul web, ideato da Pietro Valsecch i fondatore di Taodue. per dare a chi non l'ha avuta una seconda chance per sostenere l'esame di maturità. Si tratta di un ritorno in televisione dopo la messa in onda su Italia 1 con Giulia Bevilacqua.

La comunanza di intenti fatta di impegno, disciplina e talento fa sì che “La Scimmia” trovi spazio all’interno del talent show dal giorno del suo debutto (sabato 24 novembre). La produzione di Taodue ha provveduto ad iscrivere regolarmente quindici studenti in vari istituti scolastici nazionali, dove seguono il programma ministeriale di maturità al termine del quale sosterranno il relativo esame, se verranno ammessi.



“La Scimmia” offre un corso di sostegno parallelo nelle seguenti materie: Italiano con Errico Buonanno, Storia, Filosofia ed Educazione Civica con Edoardo Camurri, Inglese con John Peter Sloan, Matematica con Federico Starnone e Musica con Niccolò Agliardi. Ogni sabato i professori verificheranno la preparazione che i ragazzi dimostrano nelle discipline esplorate da “La Scimmia”. Ovviamente la presenza in studio degli studenti sarà condizionata dalle loro responsabilità scolastiche istituzionali che avranno sempre la priorità.



Per "Amici" quella del sabato è la prima puntata delle quattro previste di casting in cui si sceglieranno i nuovi allievi della scuola più famosa d'Italia. Ad accedervi saranno solo i ragazzi che sapranno dimostrare il proprio talento, un privilegio che va mantenuto attraverso l’impegno e la disciplina. A coadiuvarli nel loro percorso di studio e indirizzare le loro doti artistiche sei professori che li sottopongono settimanalmente a una serie di impegni e verifiche: Mara Maionchi, Rudy Zerbi e Grazia Di Michele nel canto e Alessandra Celentano, Garrison Rochelle e Luciano Cannito nel ballo.