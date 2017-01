Miley, anticipo di addio al nubilato

foto Da video Correlati DUE SPOGLIARELLISTI PER MILEY 12:13 - Le nozze con il fidanzato Liam Hemsworth sono ancora un'ipotesi, ma intanto Miley Cyrus si è portata avanti sulla festa di addio al nubilato. Lo ha fatto grazie ad Ellen DeGeneres, di cui è stata ospite. Due spogliarellisti sono apparsi in studio strappandosi la canotta e ballando per Miley che tra qualche finto imbarazzo a reagito a suon di schiaffi sul sedere e dollari nei pantaloni. - Le nozze con il fidanzatosono ancora un'ipotesi, ma intantosi è portata avanti sulla festa di addio al nubilato. Lo ha fatto grazie ad, di cui è stata ospite. Duesono apparsi in studio strappandosi la canotta e ballando per Miley che tra qualche finto imbarazzo a reagito a suon di schiaffi sul sedere e dollari nei pantaloni.

Il pacco sorpresa per Miley si è materializzato sotto forma di due nerboruti tecnici delle luci quando una lampadina è scoppiata in studio. La Cyrus, che in quanto a feste birichine ha già dimostrato di saperci fare, dopo un primo attimo di sorpresa e imbarazzo si è lasciata andare.



Per il momento per la festa è rimasta fine a se stessa. Proprio approfittando del fuori programma Miley ha specificato che la data del matrimonio è ancora tutta da decidere e prima ci sono un po' di impegni professionali ai quali dedicarsi.