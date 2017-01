Giò Di Tonno: "Ecco il mio amore"

foto Gente Correlati UNA COPPIA FELICE 11:49 - Giò Di Tonno, il vincitore della trasmissione tv "Tale e quale show", presenta a "Gente" la donna della sua vita. Stanno insieme da 11 anni ma l'artista esce allo scoperto solo adesso: Sara Benmessaoud ha 30 anni, è una fotografa marocchina ma italianissima di adozione, "Con lei la mia vita ha svoltato, ora mi piacerebbe sposarla e diventare papà". , il vincitore della trasmissione tv "", presenta a "" la donna della sua vita. Stanno insieme da 11 anni ma l'artista esce allo scoperto solo adesso:ha 30 anni, è una fotografa marocchina ma italianissima di adozione, "Con lei la mia vita ha svoltato, ora mi piacerebbe sposarla e diventare papà".

"Fu lei a farmi scoprire Notre Dame de Paris, mi regalò il cd in francese, e dopo poco è arrivata l'audizione per lo spettacolo di Cocciante, è stato un segno, è il mio portafortuna", racconta Giò che il prossimo anno festeggerà i suoi primi 40 anni.



"E' il momento di darsi una mossa? Vorremmo una cerimonia civile, molto intima, e poi una gran festa, a Marrakech. Stiamo lavorando per noi, ma un passo alla volta". E i figli? "Fiocco rosa o azzurro? Meglio tutti e due".