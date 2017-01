Brooke Logan divorzia per davvero

foto Ufficio stampa Correlati SUL SET IN PUGLIA 09:47 - Ai matrimoni e divorzi nella soap "Beautiful", Katherine Kelly Lang, la mitica Brooke Logan ha abituato tutti i telespettatori. Adesso però per la bionda attrice è arrivato il momento di fare i conti con la vita reale, e sembra che anche qui le vicende sentimentali navighino in cattive acque. La 52enne infatti ha avviato le pratiche di divorzio con il marito Alex D'Andrea, con il quale ha una figlia di 15 anni. - Ai matrimoni e divorzi nella soap "",, la miticaha abituato tutti i telespettatori. Adesso però per la bionda attrice è arrivato il momento di fare i conti con la vita reale, e sembra che anche qui le vicende sentimentali navighino in cattive acque. La 52enne infatti ha avviato le pratiche dicon il marito, con il quale ha una figlia di 15 anni.

Per Katherine era il secondo matrimonio, dopo quello con Skott Snider dal quale aveva avuto altri due figli. Tornado a D'Andrea, sembra che la separazione (erano sposati dal 1997) sia tutt'altro che consensuale, tanto che l'attrice ha intrapreso una vera battaglia legale per negare all'ormai ex marito l'assegno di mantenimento, che in questo caso, vista la sua ricchezza, dovrebbe versare lei.



Se nella soap tra matrimoni e divorzi è arrivata a quota cinque, nella vita privata si è fermata solo a due. Per ora.