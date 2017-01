"C'è Posta per Te" chiude tra emozioni e trionfi

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati GUARDA LE STORIE PIU' BELLE 09:49 - Si è chiusa la sedicesima edizione del people show di Canale 5 "C'è posta per Te" con il 24,25% di share pari a 5 milioni 303 mila telespettatori e dieci vittorie su dieci sabati contro il competitor di Rai Uno "Ti lascio una canzone". Maria De Filippi si congeda ringraziando i telespettatori e dà l'appuntamento alla prossima stagione. "Il filotto della De Filippi - spiega Massimo Donelli direttore di Canale 5 - rafforza il primato della Rete". - Si è chiusa la sedicesima edizione del people show di Canale 5 "" con il 24,25% di share pari a 5 milioni 303 mila telespettatori e dieci vittorie su dieci sabati contro il competitor di Rai Uno "Ti lascio una canzone". Maria De Filippi si congeda ringraziando i telespettatori e dà l'appuntamento alla prossima stagione. "Il filotto della De Filippi - spiegadirettore di Canale 5 - rafforza il primato della Rete".

"Dieci su dieci: con l'ennesimo successo, Maria De Filippi ha sancito il suo primato assoluto, vicendo per la decima volta consecutiva la gara di ascolti del sabato. 'C'è Posta per Te' conferma tutta la sua forza e la sua straordinaria, eterna giovinezza". Lo afferma Massimo Donelli, direttore della rete ammiraglia Mediaset, commentando il nuovo record stabilito dalla conduttrice, parlando di "filotto" che rafforza il primato della Rete.



"Un successo - continua Donelli - frutto della capacità che ha Maria di rimanere sempre - sempre - sintonizzata sui mutamenti sociali mantenendo inalterate la disponibilità all'ascolto e la cura dettagliata del programma, preparato con mesi e mesi di lavoro. Canale 5 ringrazia Maria e il suo team per questo fantastico filotto che conferma e rafforza il primato stagionale della rete sul target commerciale 15-64 anni, il piu pregiato, il più difficile da intercettare in un quadro di offerta televisiva mai così ampia e variegata".



A partecipare alle storie della gente comune molti illustri personaggi di fama nazionale ed internazionale. Quest’anno si sono spogliati del loro ruolo mettendo in campo i loro sentimenti: gli attori Dustin Hoffman, Carlo Verdone, Andy Garcia, Luciana Littizzetto, Raul Bova, Gabriel Garko, Alessandro Siani, Giulia Michelini, Marco Bocci e Luca Argentero; i grandi campioni dello sport Cristiano Ronaldo, Alex Del Piero, Francesco Totti, Edinson Cavani, Federica Pellegrini e Filippo Magnini; i grandi mattatori della tv Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Ilary Blasi e Gerry Scotti; i cantanti Tiziano Ferro, Gigi d’Alessio, Emma, i Modà e Alessandra Amoroso.