Nina Moric: "Mi sono sgonfiata le labbra"

NINA E FABRIZIO 12:51 - Il ricovero per abuso di farmaci è ormai alle spalle, Nina Moric prova a ricominciare di nuovo. E lo fa partendo dall'aspetto fisico. La showgirl croata appare rilassata e serena davanti alle telecamere di "Verissimo". Un cambiamento estetico che lei stessa confessa: "Ho tolto le labbra e tutto il resto. Avevo accanto uomini che mi rendevano insicura. Avevo bisogno di mettere sempre qualcosa in faccia perché non mi sentivo mai a posto". - Il ricovero per abuso di farmaci è ormai alle spalle,prova a ricominciare di nuovo. E lo fa partendo dall'aspetto fisico. La showgirl croata appare rilassata e serena davanti alle telecamere di "". Un cambiamento estetico che lei stessa confessa: "Ho tolto lee tutto il resto. Avevo accanto uomini che mi rendevano insicura. Avevo bisogno di mettere sempre qualcosa in faccia perché non mi sentivo mai a posto".

Il suo ritrovato aspetto più naturale è merito di un medico, che "ha tolto tutte quelle cose che avevo messo". Maturata la consapevolezza di essere nata bella, ha preso coscienza che il suo aspetto non era più naturale: "Sembravo un vecchio trans", dice con autoironia, poi più seriamente ammette: "Sono d'accordo con la chirurgia estetica ma quando è eccessiva ci si rovina".



Quanto alla travagliata storia con Fabrizio Corona puntualizza: "All'inizio Fabrizio era una persona diversa, con dei valori, poi lui è cambiato, mentre io sono rimasta la stessa. Non potrei più stare con lui, siamo troppo diversi oggi, diversi nella mentalità, nei valori e nell'educazione. Io non sono fragile, io sono vulnerabile e sensibile. Sono io che proteggo Fabrizio. E' lui che ha bisogno di me". Poi soffermandosi sulla lunga relazione avuta con il fotografo e sulla querelle che ha seguito il divorzio, la showgirl precisa che i rapporti con l'ex coniuge sono migliorati: "Sono e sarò sempre legata a Fabrizio perché mi ha dato la cosa più bella del mondo: mio figlio".