La Serie A su Premium Calcio

foto LaPresse 15:49 - Sabato 10 e domenica 11 novembre in occasione della dodicesima giornata di serie A, tutto il grande calcio disponibile in diretta su Mediaset Premium, anche in alta definizione. Grazie a Premium Play, i clienti Premium potranno vedere in diretta su PC e iPad tutti gli anticipi e i posticipi, i gol in tempo reale di "Diretta Premium" e i migliori due incontri della domenica pomeriggio. Tra le partite proposte Milan-Fiorentina e Cagliari-Catania.

Programmazione di sabato 10 novembre

Cagliari-Catania in diretta su Premium Calcio/HD e Premium Play alle ore 18.00

Telecronaca: Fabrizio Ferrero. Commento tecnico: Nando Orsi

Bordocampo: Massimo Veronelli



Pescara-Juventus in diretta su Premium Calcio/HD e Premium Play alle ore 20.45

Telecronaca: Pierluigi Pardo. Commento tecnico: Ilario Castagner

Telecronaca tifoso: Claudio Zuliani

Bordocampo: Nando Sanvito



Programmazione di domenica 11 novembre:

Palermo-Sampdoria in diretta su Premium Calcio/HD e Premium Play alle ore 12.30

Telecronaca: Giampaolo Gherarducci. Commento tecnico: Andrea Agostinelli

Bordocampo: Angiolo Radice

Diretta Premium su Premium Calcio e Premium Play a partire dalle ore 15.00



Lazio-Roma in diretta su Premium Calcio 1/HD e Premium Play alle ore 15.00

Telecronaca: Sandro Piccinini. Commento tecnico: Gianni De Biasi

Telecronaca tifoso: Guido De Angelis, Carlo Zampa

Bordocampo: Marco Cherubini



Milan-Fiorentina in diretta su Premium Calcio 2 e Premium Play alle ore 15.00

Telecronaca: Roberto Ciarapica. Commento tecnico: Roberto Cravero

Telecronaca tifoso: Carlo Pellegatti

Bordocampo: Claudio Raimondi



Genoa-Napoli in diretta su Premium Calcio 3 alle ore 15.00

Telecronaca: Enrico De Santis. Commento tecnico: Sebino Nela

Telecronaca tifoso: Raffaele Auriemma

Bordocampo: Alessio Conti



Torino-Bologna in diretta su Premium Calcio 4 alle ore 15.00

Telecronaca: Federico Mastria

Bordocampo: Marco Francioso



Atalanta-Inter in diretta su Premium Calcio/HD e Premium Play alle ore 20.45

Telecronaca: Bruno Longhi. Commento tecnico: Aldo Serena

Telecronaca tifoso: Christian Recalcati

Bordocampo: Carlo Landoni