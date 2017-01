Vince il GF e fa la proposta al compagno

foto Da video Correlati LACRIME IN STUDIO 12:01 - La fine del "Grande Fratello", si sa, catalizza da sempre l'attenzione dei telespettatori. Nell'edizione australiana del reality il vincitore Benjamin ha però voluto aggiungere ulteriore suspense al momento. Dopo essere stato incoronato si è infatti inginocchiato davanti al compagno, chiedendolo in sposo. Un gesto plateale e di protesta, dopo che a settembre il Parlamento australiano si è dichiarato contrario alle nozze gay. - La fine del "", si sa, catalizza da sempre l'attenzione dei telespettatori.del realityha però voluto aggiungere ulteriore suspense al momento. Dopo essere stato incoronato si è infatti. Un gesto plateale e di protesta, dopo che a settembre il Parlamento australiano si è dichiarato contrario alle nozze gay.

Dopo aver saputo di essere il vincitore del Grande Fratello australiano, Benjamin Norris non ha perso tempo e ha approfittato del momento di celebrità per fare la proposta di matrimonio al compagno Ben, davanti a 1,5 milioni di testimoni. Una dichiarazione d'amore dal sapore di protesta, dopo che lo scorso settembre il governo ha deciso di vietare le nozze gay.



"Non so se l'opinione di un concorrente del Grande Fratello possa essere rilevante. Cosa c'è di importante se qualcuno va al Grande Fratello, si innamora e chiede al proprio partner di sposarlo? - ha dichiarato Benjamin, che ha poi spiegato - Non è un gesto di protesta, nè una dichiarazione politica. E' la mia vita e voglio essere onesto prima di tutto con me stesso".



Il pubblico australiano, incoronando Benjamin, sembra aver già dato la benedizione alla coppia. Chissà se adesso anche il Parlamento - commosso dal plateale gesto - tornerà sui propri passi e modificherà la legge.