Si aprono le porte della scuola di "Amici 12"

Nuovo anno scolastico, nuovi talenti e nuove sfide per la dodicesima classe di studio del talent show della tv. "Amici", ideato e condotto da Maria De Filippi, torna sabato 24 novembre alle ore 14.10 su Canale 5. Il talent offre una nuova grande occasione a tanti ragazzi che cercano il loro posto al sole nel mondo della musica e della danza. L'obbiettivo della scuola infatti è da sempre quello di scoprire, coltivare e promuovere il talento.

Il format “Amici”, nato nel 2001 da un’idea di Maria De Filippi, detiene il primato di talent show con più edizioni consecutive all’attivo. Un prodotto che oltre ad essere molto seguito in Italia è stato apprezzato in America e Gran Bretagna, tradizionalmente patria dei talent show che ne hanno acquistato i diritti a gennaio 2012.



Nei suoi undici anni di programmazione “Amici” ha dimostrato di essere un vero e proprio trampolino di lancio per i giovani talenti, una “agenzia di collocamento” per cantanti e ballerini emergenti che attraverso la scuola entrano in contatto direttamente con i più importanti operatori ed esperti del settore. Oggi le maggiori case discografiche e i teatri di danza nazionali ed internazionali attingono dal vivaio artistico del talent show di Maria de Filippi.



A conferma dell’importanza e credibilità che il programma di Maria De Filippi ha saputo raggiungere, l’undicesima edizione di “Amici” si è conclusa a maggio 2012 con uno show evento in due serate in diretta dall’Arena di Verona, tempio per eccellenza della lirica, della musica pop e della danza italiana ed internazionale. Lo staff di “Amici” è al lavoro da giugno 2012 per i casting di selezione della classe della dodicesima edizione.