Raffaella Carrà giudice di "The Voice"

foto LaPresse 09:53 - Fervono i preparativi per il lancio dello show che ha sbancato l'auditel in diverse parti del mondo. Da febbraio su Rai Due sbarca l'edizione italiana di "The Voice" dove quattro giudici sceglieranno il proprio concorrente ascoltando solo la voce. Raffaella Carrà sarà uno dei giudici mentre degli altri tre e del conduttore ancora non si hanno indiscrezioni.

Il programma arruolerà anche vari coach fra artisti di primo piano che faranno parte del talent per due settimane, come ha fatto per esempio Tiziano Ferro nel programma spagnolo.



In questi giorni il direttore artistico Gian Marco Mazzi e il manager Lucio Presta, come riporta l'agenzia AdnKronos, sarebbero impegnati in serrate trattative con vari musicisti nel ruolo di coach e di giurati, nomi noti della musica pop su cui si intende mantenere il massimo riserbo fino alla chiusura dei contratti per fine mese.



Insomma per la Carrà è un ritorno al piccolo schermo dopo aver condotto "Amore" nel 2006 e Eurovision Song Contest 2011 lo scorso anno.