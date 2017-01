Tiziano Ferro ospite a "C'è Posta per Te"

foto Ufficio stampa Correlati TIZIANO SCATENATO SUL PALCO 12:21 - Sabato 10 novembre l'ultimo appuntamento della sedicesima edizione di "C'è Posta per Te", il people show campione di ascolti ideato, scritto e condotto da Maria De Filippi. A varcare la soglia dello studio 4 del Centro di produzione Titanus Elios in Roma, ci sarà Tiziano Ferro che il 20 novembre pubblicherà "L'amore è una cosa semplice - Special Edition". In studio ci saranno anche Giulia Michelini e Marco Bocci della fiction "Squadra Antimafia". - Sabato 10 novembre l'ultimo appuntamento della sedicesima edizione di "", il people show campione di ascolti ideato, scritto e condotto daA varcare la soglia dello studio 4 del Centro di produzione Titanus Elios in Roma, ci saràche il 20 novembre pubblicherà "". In studio ci saranno anchedella fiction

Gli italiani al sabato sera sintonizzano su “C’è Posta per Te” per seguire le storie di vita, ricongiungimenti, amori, dissapori. Tutte le sfaccettature del cuore che si raccontano nello studio del programma leader del sabato sera di Canale 5.



Il programma prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset è ideato e scritto da Maria De Filippi. La regia è di Paolo Pietrangeli.