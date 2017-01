Verdone: "E' difficile far ridere"

foto Olycom

18:10

- Carlo Verdone presenta "" in anteprima a "Supercinema", venerdì 9 novembre alle 23.30 su Canale 5. E' il documentario che gli ha dedicato il Festival di Roma. Intervistato in esclusiva, l’attore e regista romano dice: "Aveva ragione Sordi, oggi far ridere è difficilissimo. La gente non si stupisce più di niente. Allora ho cominciato a guardare il cielo: oggi fotografo le nuvole. Ormai avrò 180mila scatti, e presto farò una mostra".