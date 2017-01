Rocco Siffredi e Margot Sikabonyi ai Cesaroni

13:58 - L'atmosfera si scalda in casa "Cesaroni". Alla Garbatella arriva infatti il re del mondo a luci rosse Rocco Siffreddi, deciso a girare un film sul romanzo erotico scritto da Stefania (Elda Alvigini), scatenando così la gelosia del marito. Margot Sikabonyi, nelle prossime puntate, porterà invece scompiglio nella storia d'amore tra Alice (Micol Olivieri) e Rudi (Niccolò Centioni), che potrebbe così giungere al capolinea.

A scaldare l'atmosfera in casa Masetti ci penserà un regista hard molto famoso - "un tale Rocco Siffredi" - intenzionato a portare sul grande schermo il romanzo erotico scritto da Stefania (Elda Alvigini). La donna coinvolgerà nell'avventura anche Lucia (Elena Sofia Riccci), scatenando così la gelosia dei rispettivi mariti.



Alice, invece, è sempre più confusa riguardo ai suoi sentimenti per Rudi. Dopo una notte di passione alle terme con il fratellastro, la piccola di casa Cesaroni si allontanerà da lui, per tornare tra le braccia di Francesco. L'arrivo di Lisa (Margot Sikabonyi), l'affascinante sorella di Diego, non farà che complicare le cose. La ragazza farà infatti breccia nel cuore di Rudi e tra i due l'attrazione sembra inevitabile.