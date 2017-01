Tutti in cucina con Tessa Gelisio

foto Ufficio Stampa Mediaset 13:55 - Sabato 10 novembre nelle librerie milanesi Feltrinelli-Corso Buenos Aires (ore 15) e Mondadori Multicenter-Duomo (ore 18) un appuntamento imperdibile per gli appassionati di libri, di cucina e non solo: Tessa Gelisio incontra i fan e i lettori per presentare (e firmare dal vivo) il suo ultimo libro "Le nuove ricette di Cotto e Mangiato". - Sabato 10 novembre nelle librerie milanesi Feltrinelli-Corso Buenos Aires (ore 15) e Mondadori Multicenter-Duomo (ore 18) un appuntamento imperdibile per gli appassionati di libri, di cucina e non solo: Tessa Gelisio incontra i fan e i lettori per presentare (e firmare dal vivo) il suo ultimo libro "Le nuove ricette di Cotto e Mangiato".

Il libro, edito da RTI-Fivestore, uscito il 16 ottobre 2012, è un successo editoriale derivato dal successo televisivo della rubrica culinaria condotta sempre dalla Gelisio tutti i giorni in coda al telegiornale di Italia1 delle 12.25.



175 ricette inedite e tanti consigli per una cucina pratica, veloce e d’effetto. Quello della Gelisio è più di un semplice ricettario, ma una vero e proprio vademecum che insegna a chiunque voglia cimentarsi ai fornelli i segreti di una cucina saporita, di qualità, ma anche sana e in grado di migliorare lo stile di vita, a cominciare dalla tavola.



“Le nuove ricette di Cotto e Mangiato” si propone come un titolo innovativo che elargisce consigli utili su come approcciarsi in cucina e nel fare la spesa, prediligendo i prodotti di stagione. Un nuovo modo di soddisfare il palato nel rispetto della salute e dell’ambiente. Con “Le nuove ricette di Cotto e Mangiato” prosegue la saga di Best Seller di Cotto e Mangiato, la rubrica più letta in Italia, che dal 2009 ad oggi ha venduto e continua a vendere milioni di copie.