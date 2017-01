Il secchione Tassinari si dà all'hard

foto Ufficio stampa 10:01 - Il titolo allude alle doti di Luca Tassinari e fa rima con cervellone, quel ruolo che nel programma tv di Italia 1 "La Pupa e il Secchione" l'ha reso famoso. Tassinari - il ragazzo dalla faccia pulita che ha vinto tre volte la medaglia d'oro alle olimpiadi della matematica - si dà all'hard e il 15 novembre esce il suo primo film a luci rosse sotto la regia di Max Bellocchio. - Il titolo allude alle doti die fa rima con cervellone, quel ruolo che nel programma tv di Italia 1 "" l'ha reso famoso. Tassinari - il ragazzo dalla faccia pulita che ha vinto tre volte la medaglia d'oro alle olimpiadi della matematica - si dà all'e il 15 novembre esce il suo primo film a luci rosse sotto la regia di Max Bellocchio.

Il 37enne Tassinari, insomma, si mette in gioco con ironia e diventa protagonista del mondo del porno con "Le pupe e il nerchione". Il vincitore dell'ultima edizione del reality, che nella locandina del film appare in boxer e a torso nudo e circondato da due avvenenti ragazze, sfida dunque il maestro Rocco Siffredi.



L'appuntamento in edicola e sul sito www.love-me.it è per il 15 novembre. Il film è prodotto dalla "Dive & Star Production & Management" di Federico De Vincenzo.