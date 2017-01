De Filippi: "Tronisti e Amici, sono tutti figli miei"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LA SIGNORA DELLA TV 13:34 - Da piccola sognava di "fare la benzinaia", la tv non era nei suoi piani, anche se poi ne è diventata la signora. Maria De Filippi si confessa a cuore aperto al settimanale "Visto" tra vita privata e lavoro: "Sono stanca di portarmi dietro il peso di quella che vince sempre. Nemmeno io amo i tronisti, ma non mi sento meglio di loro. Con i ragazzi di Amici ho stabilito un rapporto vero. Sono tutti figli miei". - Da piccola sognava di "fare la benzinaia", la tv non era nei suoi piani, anche se poi ne è diventata la signora.si confessa a cuore aperto al settimanale "" tra vita privata e lavoro: "Sono stanca di portarmi dietro il peso di quella che vince sempre. Nemmeno io amo i, ma non mi sento meglio di loro. Con i ragazzi diho stabilito un rapporto vero. Sono tutti figli miei".

Maria parla del suo passato: "La tv non era nei miei piani, Davanti a casa mia c'era un benzinaio e spesso stavo con lui. Pensavo che quel mestiere fosse fonte di grandi guadagni, il suo portafogli era sempre pieno di banconote... Al liceo non studiavo, copiavo sempre. All'Università sono diventata una secchione".



Poi, al Festival di Venezia, ha conosciuto Maurizio Costanzo: "Mi ha proposto di venire a Roma a lavorare con lui. Mi ha insegnato molto, ma non mi ha mai forzato di assomigliare a lui". La De Filippi nel frattempo ha festeggiato i suoi primi vent'anni di carriera: "Fare programmi nazional popolari non mi offende, mi lusinga. Chi mi critica è snob, miope. Uomini e Donne non va giù a nessuno, il tronista non piace neanche a me, ma evito di pensare continuamente che sono meglio di lui".



"Amici" le dà sempre grandi soddisfazioni: "Spero che ai ragazzi a casa arrivi il messaggio che per farcela nella vita bisogna faticare. Con i miei ragazzi c'è un rapporto paritario, per questo con loro ho vissuto i pianti, le crisi, le difficoltà".